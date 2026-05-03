В МВД назвали регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП

03 мая 2026, 11:10

МВД: россияне за три месяца 2026-ого чаще всего гибли в ДТП в Туве, КЧР и ЕАО

В первом квартале 2026 года самую высокую смертность в ДТП зафиксировали в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.





Всего за три месяца в России в авариях погибли 2264 человека, что составило 1,55 случая на 100 тысяч населения. В Туве этот показатель достиг 4,72 — более чем в три раза выше среднего по стране. В Карачаево-Черкесии — 3,62, в Еврейской АО — 3,46, в Кабардино-Балкарии — 2,97. Также в число регионов с высокой аварийной смертностью вошли Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанская область.



Наименьшее число погибших в ДТП на 100 тысяч населения зафиксировали на Чукотке (0), в Москве (0,27) и Санкт-Петербурге (0,37). Показатель столицы почти в пять раз ниже общероссийского.



Кроме того, в группе регионов с низкой смертностью на дорогах — Калмыкия, Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.



