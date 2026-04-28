В Красноярском крае кот в автомобиле устроил ДТП
В Красноярском крае кот спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, животное выбралось из переноски и запрыгнуло на руки водителю. Девушка не справилась с управлением и съехала в кювет.
Инцидент случился на трассе Ачинск — Ужур — Троицкое. 24-летняя хозяйка направлялась в Красноярск вместе с питомцем. Она поместила кота в переноску, но не закрепила её ремнями. Из-за этого во время движения животное покинуло клетку и начало бегать по салону.
В какой-то момент кот прыгнул к автоледи на руки. Водитель не ожидала такого и попыталась вернуть питомца обратно в переноску. При этом она продолжала движение по трассе на высокой скорости, не сбавляя её.
В итоге девушка потеряла контроль над машиной, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Ни питомец, ни его хозяйка не пострадали. Автомобилистка получит штраф в 500 рублей за нарушение правил перевозки грузов.
