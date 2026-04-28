В Красноярском крае кот в автомобиле устроил ДТП

28 апреля 2026, 23:05

В Красноярском крае кот прыгнул на руки водителю, и машина улетела в кювет

В Красноярском крае кот спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Telegram-канал SHOT, животное выбралось из переноски и запрыгнуло на руки водителю. Девушка не справилась с управлением и съехала в кювет.