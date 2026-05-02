На трассе Калуга — Суворов один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП
В ДТП под Калугой один человек погиб, шестеро пострадали. Подробности приводит УМВД по Калужской области.
Чрезвычайное происшествие случилось 2 мая на трассе Калуга — Суворов. В Перемышльском округе столкнулись два автомобиля.
Водитель Hyundai Starex не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Great Wall. В результате аварии погиб один человек, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия. В пресс-службе УМВД по Калужской области сообщили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.
