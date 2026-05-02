Стали известны жуткие подробности смертельного ДТП с детьми под Екатеринбургом
Следователи выяснили подробности жуткого ДТП с четырьмя погибшими на трассе ЕКАД в Свердловской области. Новые детали приводит «КП-Екатеринбург».
Трагедия унесла жизни трёх школьниц и 18-летнего парня. Вечером 1 мая автомобиль Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. После удара легковушку отбросило под фуру и Opel. В результате французская машина загорелась.
Установлено, что за рулём находился 18-летний житель Полевского Алексей. Предварительно он угнал иномарку у соседа, чтобы покатать четырёх девушек 15–17 лет. Водительских прав у него не было.
При ударе 17-летняя девочка вылетела через лобовое стекло — это спасло ей жизнь. Алексея успели вытащить из салона, но он уже скончался. Остальные девушки сгорели в машине. Следственный комитет продолжает расследование.
Ранее на трассе Калуга — Суворов один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП.
