В МВД объяснили порядок действий для родителей при пропаже ребенка
Если ребенок пропал, родителям следует незамедлительно обратиться в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Важно помнить, что чем меньше времени прошло с момента исчезновения несовершеннолетнего, тем быстрее правоохранительные органы найдут его. При подаче заявления семье нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также бумаги с данными о пропавшем, включая его снимок. При описании ребенка важно указать основные приметы, наличие хронических заболеваний и одежду.
В ведомстве подчеркнули, что дежурный по отделу полиции не вправе отказать в приеме заявления о пропаже и обязан оформить его сразу. Родителям достаточно сообщить о случившемся, а все обстоятельства инцидента выяснят правоохранители.
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