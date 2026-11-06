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В МВД объяснили порядок действий для родителей при пропаже ребенка

При пропаже ребенка родителям нужно взять его фото и немедленно обратиться в полицию
Фото: iStock/champpixs

Если ребенок пропал, родителям следует незамедлительно обратиться в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.



Важно помнить, что чем меньше времени прошло с момента исчезновения несовершеннолетнего, тем быстрее правоохранительные органы найдут его. При подаче заявления семье нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также бумаги с данными о пропавшем, включая его снимок. При описании ребенка важно указать основные приметы, наличие хронических заболеваний и одежду.

В ведомстве подчеркнули, что дежурный по отделу полиции не вправе отказать в приеме заявления о пропаже и обязан оформить его сразу. Родителям достаточно сообщить о случившемся, а все обстоятельства инцидента выяснят правоохранители.

Мария Моисеева

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