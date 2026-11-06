В МВД объяснили порядок действий для родителей при пропаже ребенка

06 ноября 2026, 05:35

При пропаже ребенка родителям нужно взять его фото и немедленно обратиться в полицию

Фото: iStock/champpixs

Если ребенок пропал, родителям следует незамедлительно обратиться в полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.