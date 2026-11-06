В Приморье из-за обледенения на дороге цементовоз столкнулся с четырьмя легковушками
В Приморье из-за обледенения столкнулись пять автомобилей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
ДТП произошло в Надеждинском районе возле посёлка Сиреневка. Отмечается, что водитель цементовоза Volvo не справился с управлением на обледеневшей дороге и подбил четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье на трассе Раздольное — Хасан автомобиль насмерть сбил краснокнижного дальневосточного леопарда. Участок, на котором случилась авария, находится за границами нацпарка «Земля леопарда», но рядом с охраняемой территорией, где сосредоточено ядро популяции редких хищников. Подробности читайте здесь.
Читайте также: