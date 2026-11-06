В МЧС раскрыли причину трагедии в ущелье Безенги с гибелью 17 альпинистов

06 ноября 2026, 02:15

Фото: iStock/Boris Panasyuk

Причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии стало «оголение» ледника из-за климатических изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ МЧС по КБР Эльдара Хашхожева.





Напомним, что 6 сентября на горе Мижирги в ущелье Безенги произошёл снежно-ледовый обвал. Он накрыл группу из 33 альпинистов. Погибли 17 человек, ещё шестеро пострадали и попали в больницу. За время поисков на сложном ледово-скальном рельефе несколько раз сходили лавины, но благодаря большому опыту работы в высокогорье никто из спасателей не пострадал.





В Кабардино-Балкарии нашли тела двух опытных альпинистов

«Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки», — отметил Хашхожев.