В МЧС раскрыли причину трагедии в ущелье Безенги с гибелью 17 альпинистов
Причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии стало «оголение» ледника из-за климатических изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ МЧС по КБР Эльдара Хашхожева.
Напомним, что 6 сентября на горе Мижирги в ущелье Безенги произошёл снежно-ледовый обвал. Он накрыл группу из 33 альпинистов. Погибли 17 человек, ещё шестеро пострадали и попали в больницу. За время поисков на сложном ледово-скальном рельефе несколько раз сходили лавины, но благодаря большому опыту работы в высокогорье никто из спасателей не пострадал.
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Возможные причины трагедии обсудили на расширенном заседании по развитию туризма в Кабардино-Балкарии, которое состоялось в региональном парламенте. Участники встречи назвали случившееся результатом масштабных климатических изменений в мире.
«Это был обвал горного ледника. Все это происходит из-за того, что линия снежного покрова повышается, то есть оголяются некоторые участки», — отметил Хашхожев.По его словам, в результате «оголения» части мест нижняя опора, которая много лет удерживала ледники, ослабевает. В конечном итоге она больше не может выдерживать тяжесть огромной массы снега наверху.