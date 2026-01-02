Россиянам раскрыли, где можно заработать до 200 тысяч рублей в праздничные дни

02 января 2026, 05:33

РИА Новости: Россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей в новогодние праздники

Фото: iStock/Anastasiia Kapicheva

В новогодние праздники россияне могут заработать от 70 до 200 тысяч рублей на вакансиях, пользующихся повышенным спросом в январе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».