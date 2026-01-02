Россиянам раскрыли, где можно заработать до 200 тысяч рублей в праздничные дни
В новогодние праздники россияне могут заработать от 70 до 200 тысяч рублей на вакансиях, пользующихся повышенным спросом в январе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «Подработка».
Наиболее высокий доход (до 200 тысяч рублей) обещают инструкторам по горным лыжам на Сахалине, а в Тамбове курьеры, готовые развозить продукты в зимние дни, могут получить до 160 тысяч.
Поиски сотрудников ведутся и в других городах. Оплата труда упаковщика десертов в Сочи достигает 128 тысяч рублей, в то время как в российской столице очень востребованы детские аниматоры — за работу с ребятами предлагают до 80 тысяч.
Кроме того, в Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники готовы платить до 70 тысяч. Потребуется консультировать покупателей, принимать и инвентаризировать товар.
Ранее председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова предупредила, что в 2026 году ряд факторов может повысить стоимость поездок на такси в РФ.
Читайте также: