Сотни немецких компаний планируют сохранить бизнес в России
Большинство немецких компаний намерены сохранить своё присутствие на российском рынке. Как передаёт DPA, об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
По его информации, лишь примерно 4% предприятий изучают возможность полного ухода из России. Руководство многих фирм опасается крупных финансовых потерь, если остановит деятельность в РФ.
«Они хотят выстоять, даже несмотря на ужесточение западных санкций», — сказал Шепп.По оценке внешнеторговой палаты, общий объём немецких активов в России превышает 100 миллиардов евро. Эта величина продолжает увеличиваться.
