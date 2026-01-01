Сотни немецких компаний планируют сохранить бизнес в России

01 января 2026, 21:55

Фото: Istock/butenkow

Большинство немецких компаний намерены сохранить своё присутствие на российском рынке. Как передаёт DPA, об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.





По его информации, лишь примерно 4% предприятий изучают возможность полного ухода из России. Руководство многих фирм опасается крупных финансовых потерь, если остановит деятельность в РФ.

«Они хотят выстоять, даже несмотря на ужесточение западных санкций», — сказал Шепп.