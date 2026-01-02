Россиянам объяснили, как будет начисляться зарплата в январе
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб разъяснила, как гражданам РФ будет начисляться зарплата в январе. Ее слова передает РИА Новости.
Бессараб отметила, что сотрудники, чей доход зависит от оклада или от тарифных ставок, получат выплаты в полном объёме и «ничего не потеряют».
Стоит помнить, что январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем в России — в нем предусмотрено лишь три полные рабочие недели. В остальные дни россияне наслаждаются новогодними праздниками и выходными.
Бессараб указала, что людям, работающим по сдельной оплате труда, следует распределить свое время эффективно. Им предстоит выполнить значительный объем работы за довольно короткий период, если они хотят получить достойную прибыль.
