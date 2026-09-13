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В МВД ответили, когда водительские права нужно обязательно менять

В МВД назвали пять случаев обязательной замены водительского удостоверения
Фото: istockphoto/SergeiGorin

Водительское удостоверение подлежит обязательной замене при истечении срока действия, изменении персональных данных владельца, утрате или хищении, а также при появлении медицинских противопоказаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.



В ведомстве уточнили, что права необходимо менять и при их негодности для дальнейшего использования. Например, из-за износа, повреждения или иных причин, если указанные в документе сведения невозможно определить визуально.

Ранее сообщалось, что медосвидетельствование водителей в 2027 году изменится. Изменения, которые вступят в силу весной, перечислила юрист Камила Хасанова.

Кроме того, шоферов предупредили о неожиданной проверке. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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