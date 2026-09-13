В МВД ответили, когда водительские права нужно обязательно менять

13 сентября 2026, 13:54

В МВД назвали пять случаев обязательной замены водительского удостоверения

Фото: istockphoto/SergeiGorin

Водительское удостоверение подлежит обязательной замене при истечении срока действия, изменении персональных данных владельца, утрате или хищении, а также при появлении медицинских противопоказаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.