В МВД ответили, обязан ли гражданин России носить с собой паспорт

16 августа 2026, 13:54

МВД: Россияне не обязаны носить при себе паспорт

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Отсутствие паспорта или иных удостоверяющих личность документов не квалифицируется как правонарушение. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, Владимир Васенин, пишет ТАСС.





Однако он подчеркнул, что это может создать серьезные неудобства в ситуациях, требующих идентификации гражданина, например, при покупке билетов на поезд или самолет, а также при общении с сотрудниками правоохранительных органов. Перед этим Васенин также уточнил, что из всех отметок, которые ставятся в российском паспорте, обязательными являются только две: о регистрации по месту жительства и об отношении к воинской обязанности. Все остальные штампы — например, о заключении брака, о детях младше 14 лет, а также сведения о ранее выданных внутренних или действующих загранпаспортах — вносятся исключительно по желанию владельца документа.





«Отсутствие документов нестрашно, но сам по себе документ вам открывает многие двери», — резюмировал представитель ведомства.