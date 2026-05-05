«Минусы очевидны»: В России оценили предложение менять паспорт в 60 лет

05 мая 2026, 11:14

Адвокат Зотова заявила об отсутствии необходимости замены паспорта в 60 лет

Адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнёры» Екатерина Зотова заявила, что объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта для россиян в 60 лет нет.





Депутат Игорь Антропенко ранее предложил заменить паспорт в 60 лет из-за увеличения продолжительности жизни. Сейчас граждане меняют паспорт в 20 и 45 лет, после 45 лет документ становится бессрочным.



В беседе с «Газетой.Ru» Зотова отметила: возрастные изменения усложняют, но не делают невозможной идентификацию человека.

«Минусы замены паспорта в 60 лет очевидны: дополнительные траты в виде госпошлины, штраф за несвоевременную смену, трата времени для смены документа и уведомление всех компетентных органов и нужных организаций о смене данных. Среди плюсов, пожалуй, можно назвать только актуальность внешности в документе, что упрощает идентификацию лица в организациях и органах», — сообщила адвокат.