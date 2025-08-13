В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками
МВД России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, в котором злоумышленники используют детей для обмана их родителей. В недавнем случае несовершеннолетняя девочка стала жертвой мошенников после того, как увидела рекламу о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры в мессенджере. Об этом пишет РИА Новости.
В соответствии с материалами МВД, желая получить «приз», девочка открыла ссылку, которая привела к инструкции от мошенников. В ней говорилось о необходимости сделать фотографии всех приложений, установленных на телефоне ее родителя, и отправить их неизвестному человеку. После этого с девочкой связалась мошенница, которая под диктовку обманом заставила ее перевести все деньги с родительских счетов на неизвестный счет.
Полиция призывает родителей быть внимательными и объяснять детям о возможных рисках в интернете, а также о том, как важно не делиться личной информацией с незнакомцами. Важно помнить, что мошенники используют различные уловки, чтобы манипулировать детьми и получать доступ к финансам их семей. Ситуация подчеркивает необходимость повышения цифровой грамотности среди молодежи и более активного контроля со стороны родителей за действиями детей в сети.
