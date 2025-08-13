В МВД рассказали о схеме обмана детей телефонными мошенниками

13 августа 2025, 09:43

МВД: мошенники просят детей присылать фото экрана телефона родителей

Фото: iStock/???? ??????

МВД России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, в котором злоумышленники используют детей для обмана их родителей. В недавнем случае несовершеннолетняя девочка стала жертвой мошенников после того, как увидела рекламу о выигрыше виртуальных денег для онлайн-игры в мессенджере. Об этом пишет РИА Новости.