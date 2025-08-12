Достижения.рф

Под Саратовом арестовали аферистов, обманувших автодилеров на 100 млн рублей

Фото: iStock/Fahroni

В Саратовской области правоохранительные органы задержали группу злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве в отношении автодилеров и производителей автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.



По предварительным данным, преступники приобретали автомобили различных марок, а также вовлекали в свою схему сторонних автовладельцев, используя их для осуществления преступных действий.

Согласно информации правоохранительных органов, мошенники незаконно получили от автопроизводителей и дилеров свыше 100 миллионов рублей.

Четверо фигурантов дела были арестованы и заключены под стражу, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

