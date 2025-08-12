Под Саратовом арестовали аферистов, обманувших автодилеров на 100 млн рублей

12 августа 2025, 13:51

Фото: iStock/Fahroni

В Саратовской области правоохранительные органы задержали группу злоумышленников, подозреваемых в мошенничестве в отношении автодилеров и производителей автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.