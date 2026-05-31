В МВД перечислили сведения, которые нельзя сообщать даже знакомым в соцсетях

31 мая 2026, 09:06

МВД: нельзя публиковать адреса проживания, работы и сведения о родных в соцсетях

Россиянам не следует публиковать в открытом доступе или передавать незнакомым людям информацию о месте проживания, работе, родственниках и маршрутах передвижения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.