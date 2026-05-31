В МВД перечислили сведения, которые нельзя сообщать даже знакомым в соцсетях
Россиянам не следует публиковать в открытом доступе или передавать незнакомым людям информацию о месте проживания, работе, родственниках и маршрутах передвижения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве также рекомендовали не раскрывать паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, полиса обязательного медицинского страхования, а также логины и пароли от различных онлайн-сервисов.
Отдельно в МВД подчеркнули, что нельзя сообщать третьим лицам коды из SMS-сообщений и push-уведомлений, которые могут использоваться для доступа к учетным записям и банковским операциям.
Кроме того, в министерстве отнесли к чувствительной информации адреса проживания и работы, сведения о родственниках и маршрутах передвижения, которые также не следует передавать посторонним.
По данным ведомства, подобная информация может использоваться злоумышленниками для формирования так называемого цифрового портрета потенциальной жертвы. В дальнейшем эта информация может применяться при подготовке и проведении мошеннических атак, включая попытки несанкционированного доступа к аккаунтам и финансовым средствам.
