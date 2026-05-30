Мошенники под видом техподдержки запугивают россиян блокировкой аккаунта в Telegram
Пользователям мессенджера Telegram следует опасаться новой мошеннической схемы. Аферисты пугают россиян блокировкой аккаунта под видом «сервиса поддержки», передает РИА Новости.
Жертва получает сообщение от отправителя с иконкой фирменного бумажного самолётика в синем круге. Пишет якобы «сервис поддержки». В тексте говорится о многочисленных жалобах на подозрительную активность и о введении временных ограничений. Затем злоумышленники предлагают пользователю перейти по ссылке, чтобы подтвердить учётную запись, и угрожают блокировкой или удалением аккаунта с потерей всех данных в случае игнорирования СМС.
Следовать указаниям в таких случаях категорически нельзя. Следует удалить чат с мошенником и заблокировать отправителя, а также проверить, включена ли двухфакторная аутентификация в настройках аккаунта Telegram.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Петербурге аферисты выманили у 86-летней блокадницы более десяти миллионов рублей. Пенсионерка, которая ранее работала в прокуратуре, поверила в легенду о «декларировании» сбережений и отдала деньги незнакомцу.
Читайте также: