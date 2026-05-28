Мошенники разводили пенсионеров с системой очистки воды

28 мая 2026, 14:21

В Челябинске мошенники провернули аферу с очисткой воды, их задержали

В Челябинске полиция задержала группу мошенников, обманывавших пенсионеров при обслуживании систем очистки воды. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, пишет «Лента.ру».





Злоумышленники имели данные пожилых людей, которым ранее уже установили фильтры. Приходя к ним под видом сотрудников ресурсоснабжающей организации, они навязывали услуги по обслуживанию оборудования.



В ходе беседы лжеспециалисты убеждали пенсионеров в необходимости замены устаревших приборов, после чего проводили работы без согласования стоимости и завышали цены в несколько раз. В ряде случаев система водоснабжения в квартирах выходила из строя.



Возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). При обысках у задержанных изъяли сим-карты, печати, ноутбуки, документацию, автомобиль и фильтры для воды.



Установили причастность фигурантов к четырем эпизодам с ущербом от 25 до 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению других возможных фактов мошенничества.



