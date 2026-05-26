Мошенники стали использовать для обмана россиян конкурсы детских рисунков
Аферисты придумали новую схему обмана граждан. О ней рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Теперь мошенники пишут россиянам в мессенджерах, выдавая себя за знакомых, с просьбой проголосовать на благотворительном конкурсе детских рисунков.
«Злоумышленники отправляют сообщение от имени «друга» и просят уделить несколько минут, чтобы поддержать участвующего в конкурсе ребёнка родственников. Однако по прикреплённой к сообщению ссылке можно наткнуться на фишинговый сайт. Перейдя по ней, вы можете случайно скачать вредоносное программное обеспечение, которое даст мошенникам доступ к вашему устройству», – пояснили в ГУРБ.Там призвали жителей Подмосковья быть внимательными и не доверять подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.
Читайте также: