Мошенники стали использовать для обмана россиян конкурсы детских рисунков

26 мая 2026, 15:04

Аферисты придумали новую схему обмана граждан. О ней рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Теперь мошенники пишут россиянам в мессенджерах, выдавая себя за знакомых, с просьбой проголосовать на благотворительном конкурсе детских рисунков.

«Злоумышленники отправляют сообщение от имени «друга» и просят уделить несколько минут, чтобы поддержать участвующего в конкурсе ребёнка родственников. Однако по прикреплённой к сообщению ссылке можно наткнуться на фишинговый сайт. Перейдя по ней, вы можете случайно скачать вредоносное программное обеспечение, которое даст мошенникам доступ к вашему устройству», – пояснили в ГУРБ.