В МВД перечислили типичные ошибки при сдаче экзамена по вождению

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Наиболее частой ошибкой, встречающейся при сдаче практического экзамена для получения водительских прав в России, является нарушение дорожной разметки. Ещё начинающие водители нередко забывают включать поворотник.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-центре МВД РФ. Кроме того, экзаменуемые часто не уступают дорогу (создают помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющему, согласно правилам дорожного движения (ПДД), преимущество. Также будущие водители нередко ошибаются при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, при парковке параллельно тротуару и при движении задним ходом.
С 1 апреля 2024 года в России внесены изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь для испытуемого допустимо получить семь штрафных баллов вместо пяти, как было ранее. Увеличен срок пересдачи экзамена для тех, кто не сдал его три и более раз. Повторная сдача возможна теперь не ранее, чем через полгода, но не позднее, чем через девять месяцев.
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Александр Бойцов