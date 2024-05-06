В Серебряных Прудах проведут рейды по проверке соблюдения ПДД

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Несколько рейдов, направленных на повышение безопасности дорожного движения, проведут в мае на территории городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В частности, 12, 17, 24 и 31 мая будут проводиться рейды «Нетрезвый водитель». А 8, 15, 21 и 28 мая сотрудники госавтоинспекции будут проверять, соблюдаются ли правила перевозки детей», — говорится в сообщении.Водителям также сообщили, что свои замечания по поводу работы Госавтоинспекции они могут высказать по телефону +7-496-673-23-89. Кроме того, водителям рекомендовано при общении с сотрудниками полиции включать аудио- или видеозапись: это поможет участнику дорожного движения защитить свои права в случае злоупотреблений со стороны должностных лиц.
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