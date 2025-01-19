В МВД Подмосковья предупредили об опасности перевода денег незнакомцам

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Любой человек, оплачивающий покупку переводами на карту, может попасть под уголовную ответственность за финансирование террористических организаций. Предупреждение об этом размещено на сайте главного управления региональной безопасности Московской области.
Покупки нередко предлагают оплатить переводом на карту на рынках, где не каждый продавец имеет терминал для оплаты. Такое действие не является противозаконным, но может повлечь крайне нежелательные последствия.
Региональное управление призывает граждан к осторожности в оплатах переводами на карту на рынке, в магазине или в транспорте, а также в отношении благотворительных сборов.
Сотрудники ГУРБ отмечают: наказание за финансирование террористических организаций предусматривает штрафы до миллиона рублей и лишение свободы вплоть до пожизненного (205.1 УК РФ). Следует использовать только легальные способы оплаты товаров и услуг.
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Региональное управление призывает граждан к осторожности в оплатах переводами на карту на рынке, в магазине или в транспорте, а также в отношении благотворительных сборов.
Сотрудники ГУРБ отмечают: наказание за финансирование террористических организаций предусматривает штрафы до миллиона рублей и лишение свободы вплоть до пожизненного (205.1 УК РФ). Следует использовать только легальные способы оплаты товаров и услуг.
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Александр Бойцов