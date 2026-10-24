Рождаемость на Украине резко снизилась: демографы бьют тревогу

24 октября 2026, 04:29

Рождаемость на Украине за последние полгода упала на 17%

Фото: iStock/sandsun

За первые шесть месяцев 2026 года рождаемость на Украине упала на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заведующий отделом Института демографии страны Дмитрий Шушпанов.