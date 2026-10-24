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Рождаемость на Украине резко снизилась: демографы бьют тревогу

Рождаемость на Украине за последние полгода упала на 17%
Фото: iStock/sandsun

За первые шесть месяцев 2026 года рождаемость на Украине упала на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заведующий отделом Института демографии страны Дмитрий Шушпанов.



Он назвал показатели полугодия крайне тревожными: за полгода на свет появилось всего 73 тысячи новорождённых. Специалист подчеркнул, что столь стремительного темпа падения рождаемости не фиксировалось в 2024 и 2025 годах. Кроме того, демограф предупредил, что возможное привлечение женщин к военной службе может ещё сильнее подорвать демографический потенциал страны.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова высказала прогноз, согласно которому численность населения Украины к 2033 году может сократиться до 35 миллионов человек. По её оценке, стране удастся вернуть не более половины граждан, покинувших территорию государства.

Александр Огарёв

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