В МВД предупредили о новой схеме мошенников через предустановленное приложение
Преступные группы активно осваивают сервис Google Meet для совершения мошеннических звонков. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.
По данным ведомства, это стало ответом злоумышленников на введение ограничений для голосовых вызовов через иностранные мессенджеры. Поскольку инфраструктура колл-центров не может простаивать, организованные группы ищут обходные пути для связи с гражданами.
В министерстве отметили два основных тренда: значительный рост числа звонков с международных номеров через сотовую связь и активное тестирование преступниками альтернативных приложений. В настоящее время основным инструментом для этого был выбран Google Meet.
В МВД пояснили, что популярность сервиса среди злоумышленников обусловлена его доступностью: приложение предустановлено на многих смартфонах, и пользователям не нужно его дополнительно скачивать.
Читайте также: