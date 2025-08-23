В МВД предупредили о новой схеме мошенников через предустановленное приложение

23 августа 2025, 20:28

Мошенники массово стали использовать Google Meet для звонков россиянам

Фото: Istock/Vitalii Petrushenko

Преступные группы активно осваивают сервис Google Meet для совершения мошеннических звонков. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.