В преддверии Дня народного единства россиян атакуют новым видом обмана
Мошенники стали рассылать сообщения о выплатах перед Днём народного единства
Мошенники активизировались перед Днём народного единства. Руководитель киберразведки «Бастиона» Константин Ларин сообщил «Ленте.ру» о новой схеме обмана.
Аферисты рассылают сообщения о якобы положенных россиянам праздничных выплатах.
«Злоумышленники намеренно эксплуатируют связь праздника с идеей сплочённости и эмоциональным откликом людей. Это повышает доверие получателей», — пояснил Ларин.Для получения денег мошенники просят перейти по ссылке и ввести данные карты или логин от банка. Эксперт предупредил, что это приводит к потере средств и краже персональной информации.
Ларин призвал не переходить по ссылкам из подозрительных писем, проверять адреса сайтов и использовать двухфакторную аутентификацию. Он подчеркнул, что официальные ведомства не рассылают подобные ссылки через соцсети.