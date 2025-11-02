Иларионов день 3 ноября: Почему не стоит избавляться от старых вещей и оставлять обеденный стол в беспорядке, народные приметы
Согласно народному календарю, 3 ноября отмечается Илларионов день, или «Первая пороша». Такое название появилось потому, что к этому времени часто выпадал первый снег. Православная церковь в это время чтит память святых Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникЭтот праздник объединяет память двух великих святых – Илариона Великого и Илариона Псковоезерского, чьи судьбы, разделенные веками, свидетельствуют о непроходящей силе веры.
Иларион Великий, родившийся в 291 году в палестинском селе Тавафа, стал одним из столпов пустынножительства. Получив блестящее образование в Александрии, он обратился в христианство и оказался в числе учеников преподобного Антония Великого. Вернувшись на родину, Иларион раздал всё имущество бедным и удалился в пустыню, где семь лет провел в уединенной молитве и борьбе с бесами.
Слава о его подвижничестве распространилась далеко за пределы Палестины. К нему стали стекаться ученики, и вскоре вокруг святого образовалась первая монашеская община, положившая начало монашеству в Святой Земле. Чудеса, совершаемые Иларионом – исцеления больных, изгнание бесов, даже воскрешение умерших – привлекали к нему множество людей. Стремясь к уединению, святой много путешествовал, основывая новые монастыри, и скончался в 371 году на Кипре.
Спустя столетия, в XVI веке, на Псковской земле просиял другой подвижник – Иларион Псковоезерский. Немецкий купец по происхождению, принявший православие, он основал скромную обитель на берегу реки Желчи, где возвел храм в честь Рождества Богородицы. Особое почитание святого связано с чудом явления ему Пресвятой Богородицы, когда во время молитвы он увидел Её, сидящую на камне у реки.
Иларион Псковоезерский прославился даром прозорливости и исцелений, продолжая традиции древнего монашества на русской земле. Его мощи, обретенные в 1647 году, стали источником многочисленных чудес и по сей день почитаются верующими.
Традиции дняНаши предки верили, что в этот день природа готовится к зиме, а первый снег несет в себе особую символику очищения и обновления. В этот период существовали четкие традиции и занятия, которые помогали гармонично войти в зимний сезон.
В Илларионов день крестьяне начинали готовиться к зиме. Мужчины занимались утеплением домов, конопатили щели в срубах, проверяли печное отопление и заготовляли дрова. Женщины начинали первую зимнюю пряжу – «первая пороша на пряжу дорогу указывает», как говорили в народе. Считалось, что начатое в этот день рукоделие будет особенно удачным.
В этот день было принято помогать нуждающимся – раздавать теплую одежду, припасы на зиму. Существовала традиция печь «иларионовские» лепешки из первого помола новой муки, которые затем раздавали соседям и странникам. Верили, что такая щедрость обеспечит благополучие на всю зиму.
3 ноября наши предки уделили время уборке и организации домашнего пространства. Переставляли мебель, избавлялись от ненужных вещей и протирали пыль. Такая забота о доме, согласно традициям, способствовала привлечению положительной энергии.
С Иларионова дня начинался сезон зимней охоты, особенно пушного зверя. Первый снег скрывал под собой прошлогодние следы, и звероловы могли выслеживать добычу по свежим отпечаткам.
Народные запретыСогласно народным поверьям, 3 ноября существовал ряд строгих запретов, нарушение которых могло привести к неприятностям.
- Острые предметы следовало убирать со столов на ночь, поскольку считалось, что оставленные на виду ножи и вилы привлекают нечистую силу и вызывают тревожные сны.
- Также в этот день особенно важно было проявлять милосердие — отказ нуждающемуся в помощи или грубость по отношению к просящему милостыню могли обернуться финансовыми проблемами для дома.
- В этот день не рекомендовалось менять постельное белье, так как подобное действие, по поверьям, нарушало спокойный сон и способствовало появлению кошмаров.
- Стоило воздержаться от починки вещей — существовало убеждение, что отремонтированные в эту дату предметы быстро снова выйдут из строя. Особый запрет касался избавления от старых вещей, ведь вместе с ними из дома могла уйти защитная энергия.
- Кроме того, 3 ноября считалось крайне неудачным днем для сватовства и объявления помолвки — согласно народной мудрости, такие брачные союзы могли быть несчастливыми и полными разногласий.
Приметы
- Если в Илларионов день выпадал снег и оставался лежать на ветках деревьев, это предвещало обильные снегопады зимой.
- Туманное утро 3 ноября указывало на раннюю оттепель в январе, а ясный восход солнца предсказывал устойчивые морозы в декабре.
- Если в этот день дул северный ветер, но не было осадков, это означало, что зима будет суровой, но малоснежной.
- Дым из труб, который стелился по земле, предвещал скорое потепление, а если он поднимался столбом вверх – ждали усиления морозов.
- Если сороки прятались под крышами, это указывало на предстоящую вьюгу, а громкое карканье ворон означало, что оттепель не за горами.