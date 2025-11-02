02 ноября 2025, 17:26

Согласно народному календарю, 3 ноября отмечается Илларионов день, или «Первая пороша». Такое название появилось потому, что к этому времени часто выпадал первый снег. Православная церковь в это время чтит память святых Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Острые предметы следовало убирать со столов на ночь, поскольку считалось, что оставленные на виду ножи и вилы привлекают нечистую силу и вызывают тревожные сны.

Также в этот день особенно важно было проявлять милосердие — отказ нуждающемуся в помощи или грубость по отношению к просящему милостыню могли обернуться финансовыми проблемами для дома.

В этот день не рекомендовалось менять постельное белье, так как подобное действие, по поверьям, нарушало спокойный сон и способствовало появлению кошмаров.

Стоило воздержаться от починки вещей — существовало убеждение, что отремонтированные в эту дату предметы быстро снова выйдут из строя. Особый запрет касался избавления от старых вещей, ведь вместе с ними из дома могла уйти защитная энергия.

Кроме того, 3 ноября считалось крайне неудачным днем для сватовства и объявления помолвки — согласно народной мудрости, такие брачные союзы могли быть несчастливыми и полными разногласий.

