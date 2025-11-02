«Забудьте о генах»: Депутат советует жертвам насилия рожать и отдавать детей

02 ноября 2025, 13:37

Депутат Вегнер: женщины, забеременевшие после изнасилования, должны рожать

Фото: Istock/Rawpixel

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер высказал позицию, что женщины, которые забеременели в результате изнасилования, должны сохранить беременность и родить. Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал «Подъем».





Вегнер подчеркнул, что вопросы генетики в этой ситуации не должны влиять на решение. Он назвал малыша «чистым сосудом». Депутат предложил женщинам, оказавшимся в такой ситуации, после родов передать ребёнка в приемную семью.

«По словам политика, в стране «много бездетных пар, которые не могут завести ребёнка, очередь на усыновление маленьких детей очень большая», — сказано в посте.

