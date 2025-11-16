Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время соревнований

16 ноября 2025, 03:33

7News: В Австралии гоночный автомобиль врезался в зрителей, девять человек пострадали

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей во время соревнований на востоке Австралии. Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс, передает телеканал 7News.