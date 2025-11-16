Достижения.рф

Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время соревнований

7News: В Австралии гоночный автомобиль врезался в зрителей, девять человек пострадали
Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей во время соревнований на востоке Австралии. Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс, передает телеканал 7News.



По информации полиции, водитель одного гоночного авто столкнулся с машиной другого гонщика, потерял управление и пробил боковое ограждение трассы, за которым находились люди.

В результате происшествия пострадали девять человек: семь мужчин и две женщины. Их всех госпитализировали. При этом одного из пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии — у 54-летнего мужчины серьезные травмы позвоночника и бедра.

Ранее сообщалось, что из-за шторма в Мурманской области два маломерных судна открепились от причала в районе Териберки. Одно из них опрокинулось и оказалось подтоплено, второе в настоящий момент еще не обнаружили.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0