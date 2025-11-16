Гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей во время соревнований
Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей во время соревнований на востоке Австралии. Инцидент произошел в регионе Новый Южный Уэльс, передает телеканал 7News.
По информации полиции, водитель одного гоночного авто столкнулся с машиной другого гонщика, потерял управление и пробил боковое ограждение трассы, за которым находились люди.
В результате происшествия пострадали девять человек: семь мужчин и две женщины. Их всех госпитализировали. При этом одного из пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии — у 54-летнего мужчины серьезные травмы позвоночника и бедра.
Ранее сообщалось, что из-за шторма в Мурманской области два маломерных судна открепились от причала в районе Териберки. Одно из них опрокинулось и оказалось подтоплено, второе в настоящий момент еще не обнаружили.
Читайте также: