Многотонная гора вонючего мусора осквернила реку, обожаемую автором «Властелина Колец»

16 ноября 2025, 04:03

Guardian: В пойму вдохновлявшей Толкина реки Черуэлл свалили 10-метровую гору мусора

Фото: iStock/Sintez

В Великобритании в пойму реки Черуэлл, красота которой в прошлом вдохновляла писателя Джона Толкина, вывалили многотонную гору отходов. Высота нечистот достигает 10 метров, пишет газета Guardian со ссылкой на парламентария Каллума Миллера.