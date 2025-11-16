Многотонная гора вонючего мусора осквернила реку, обожаемую автором «Властелина Колец»
В Великобритании в пойму реки Черуэлл, красота которой в прошлом вдохновляла писателя Джона Толкина, вывалили многотонную гору отходов. Высота нечистот достигает 10 метров, пишет газета Guardian со ссылкой на парламентария Каллума Миллера.
Сотни тонн мусора появились на поле между рекой и трассой A34 около месяца назад. По оценкам Миллера, стоимость потенциальных работ по уборке превысила бы весь годовой бюджет местного совета.
Экологи предупреждают о риске загрязнения всего бассейна Темзы, поскольку Черуэлл является ее притоком. Агентство по охране окружающей среды Великобритании закроет территорию для публичного доступа на шесть месяцев, идет поиск виновных в организации несанкционированной свалки.
Если верить жалобам местных жителей в соцсетях, то за грязь в ответе мигранты из Индии и Пакистана, которые сбрасывали отходы в эту местность.
