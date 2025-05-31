Во Владивостоке восемь врачей обвинили в торговле новорожденными

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Восемь медицинских работников частной клиники Приморья обвиняются в торговле несовершеннолетними. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по делу, сообщается в её Telegram-канале.



«Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники. Они обвиняются по п «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу)», — передает пресс-службой прокуратуры.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год врачи фальсифицировали документы о бесплодии покупателей и биологических родителей, используя репродуктивные технологии под видом лечения.

В результате незаконных действий было продано 13 новорождённых, а общая сумма вознаграждения для преступников превысила 53 млн рублей. Детей вывозили за границу.

Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока, где фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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Мария Моисеева

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