Во Владивостоке восемь врачей обвинили в торговле новорожденными
Восемь медицинских работников частной клиники Приморья обвиняются в торговле несовершеннолетними. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по делу, сообщается в её Telegram-канале.
«Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники. Они обвиняются по п «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу)», — передает пресс-службой прокуратуры.По версии следствия, с 2018 по 2020 год врачи фальсифицировали документы о бесплодии покупателей и биологических родителей, используя репродуктивные технологии под видом лечения.
В результате незаконных действий было продано 13 новорождённых, а общая сумма вознаграждения для преступников превысила 53 млн рублей. Детей вывозили за границу.
Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока, где фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.