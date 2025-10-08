В МВД приняли почти три тысячи решений о лишении приобретенного гражданства РФ
С начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138‑ФЗ территориальные органы МВД приняли 2 875 решений о прекращении приобретённого гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram‑канале.
По её словам, основаниями для таких решений в отношении натурализованных граждан стали вступившие в силу приговоры о привлечении их к уголовной ответственности за ряд преступлений и неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.
Волк отметила, что институт прекращения гражданства прежде всего должен повысить эффективность противодействия лицам, принятым в российское гражданство, чья деятельность создаёт угрозы национальной и общественной безопасности.
В 2025 году перечень преступлений, повлекших за собой прекращение гражданства у ранее принятых в РФ лиц, расширили.
