В МВД приняли почти три тысячи решений о лишении приобретенного гражданства РФ

08 октября 2025, 11:10

Фото: istockphoto/Dzurag

С начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138‑ФЗ территориальные органы МВД приняли 2 875 решений о прекращении приобретённого гражданства Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram‑канале.