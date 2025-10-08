Нижегородские полицейские открыли стрельбу по машине с малолетники угонщиками
Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области были вынуждены остановить автомобиль с несовершеннолетними при помощи стрельбы из табельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Согласно полученной информации, подростки 15 и 14 лет угнали автомобиль ВАЗ-21150, похитив ключи от машины у своих родителей.
Инспекторы неоднократно предупреждали водителя о возможном применении оружия, однако подросток продолжал движение, при этом увеличивая скорость и создавая опасность для других граждан. Полицейские произвели выстрелы по колёсам автомобиля, находясь в безлюдной местности.
В результате транспортное средство потеряло управление и съехало в кювет. Сотрудники полиции задержали обоих несовершеннолетних — водителя и пассажира. В отношении родителей несовершеннолетних возбуждено административное производство.
