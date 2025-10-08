Нижегородские полицейские открыли стрельбу по машине с малолетники угонщиками

08 октября 2025, 01:29

Фото: istockphoto / Fedorovekb

Сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области были вынуждены остановить автомобиль с несовершеннолетними при помощи стрельбы из табельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.