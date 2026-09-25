Концерт Лаймы Вайкуле отменили в Эстонии из-за низкого спроса на билеты
Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине, который должен был пройти 31 октября, отменили. Об этом сообщил латвийский портал Press LV.
Как оказалось, выступление 72‑летней эстрадной певицы не состоится из‑за слабого интереса публики. По словам организатора мероприятия Максима Милованова, за два месяца до концерта удалось продать лишь около 12% билетов. Он отметил, что при таком уровне спроса проведение масштабного выступления экономически нецелесообразно. Организаторы рассчитывали на куда более высокую востребованность концерта у эстонской аудитории.
Ранее стало известно об отмене концерта популярного американского рэпера Канье Уэста в России. Мероприятие должно было состояться в Петербурге на «Газпром-арене». Организаторы пообещали вернуть деньги людям, успевшим купить билеты.
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