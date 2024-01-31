В МВД прокомментировали информацию о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ*-пропаганду

Фото: iStock/???? ??????
Официальный председатель МВД России Ирина Волк опровергла сообщения о проведении проверки на ЛГБТ*-пропаганду в отношении певца SHAMAN. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По словам представительницы ведомства, полиция не имеет вопросов ни к самому певцу Ярославу Дронову, ни к его творчеству.
Ранее в интернете распространилась информация о том, что МВД России приступило к проведению проверки на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих певцом SHAMAN.
До этого SHAMAN уличили в отсылках к Алексею Навальному** в новой песне. Однако певец полностью опроверг эту информацию, назвав домыслы чушью.
Читайте также:
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
«Так получилось»: Агутин высказался о конфликте с SHAMAN на «Песне года»
*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
**признан террористом и экстремистом
Ранее в интернете распространилась информация о том, что МВД России приступило к проведению проверки на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих певцом SHAMAN.
Читайте также:
SHAMAN рассказал о планах в качестве доверенного лица Владимира Путина
«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
«Так получилось»: Агутин высказался о конфликте с SHAMAN на «Песне года»
*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
**признан террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова