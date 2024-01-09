«Так получилось»: Агутин высказался о конфликте с SHAMAN на «Песне года»

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Артист Леонид Агутин первый раз прокомментировал инцидент на записи «Песни года». Певец опроверг слухи о том, что он специально отказался выходить на сцену с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). Об этом сообщает KP.RU.
Как утверждает исполнитель, съемки проходили в разное время, поэтому так «всё и получилось». Он также отметил, что не планировал принимать участие в коллективном номере на композицию «Песня остается с человеком».
До этого стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева после скандала с «Россией 1» уехала их страны. Сообщается, что Кудрявцеву лишили телеэфира на федеральном канале из-за новой композиции «Дамы за 30», которую телеведущая исполняет вместе с адвокатом Катей Гордон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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