В МВД прокомментировали сообщения о нехватке талонов в ГАИ

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Очереди в ГИБДД выросли из-за смены сезона, а сведенья о нехватке талонов некорректны. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
«Мои коллеги из УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что эта информация некорректна», — написала она, говоря о недостоверности сообщений некоторых Телеграм-каналов о невозможности получить талон.Она отметила, что в связи с вступившими в силу изменениями в правилах проведения экзаменов на право управления авто, выдачи и обмена водительских прав, а также «в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств» нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения выросла.
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