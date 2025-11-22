«Меня бесит»: певица Анна Седокова поделилась историей из материнства
Анна Седокова пожаловалась на трудности материнства
Анна Седокова поделилась с подписчиками забавной, но утомительной стороной материнства.
По её словам, одна из главных трудностей — постоянный «захват» её телефона сыном Гектором.
«Больше всего меня расстраивает в материнстве, что у меня постоянно забирают телефон. И ещё больше меня бесит, что я никак не могу этому противостоять. У него есть свой телефон и айпад. Но всегда нужен мой», — призналась певица.Недавно сын вернулся со сборов и попросил маму купить ему брейнрот «спагетти туалетти» на специализированном сайте за 399 рублей. Для покупки пришлось пройти регистрацию, авторизацию в банке и переписку — всё это с телефона Анны.
Хотя покупка прошла успешно, Гектор уже требует купить следующий брейнрот на завтра. Анна воспринимает ситуацию с юмором, признавая, что материнство иногда бывает утомительным, но при этом забавным.