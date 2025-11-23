Среди клиентов скандально известного финансиста Эпштейна обнаружили Елизавету II

23 ноября 2025, 01:32

Daily Express: Эпштейн мог предоставлять услуги королеве Великобритании Елизавете II

Елизавета II (Фото: iStock/kylieellway)

Покойная королева Великобритании Елизавета II могла входить в число клиентов американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующую информацию распространила газета Daily Express со ссылкой на опубликованные электронные письма по делу Эпштейна.





Уточняется, что речь идет об одном из примерно 23 тысяч документов по делу американского финансиста, обнародованных конгрессом США на прошлой неделе.



В нем лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман указывал возможное на предоставление Эпштейном финансовых услуг «королеве Англии».



