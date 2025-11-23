Среди клиентов скандально известного финансиста Эпштейна обнаружили Елизавету II
Daily Express: Эпштейн мог предоставлять услуги королеве Великобритании Елизавете II
Покойная королева Великобритании Елизавета II могла входить в число клиентов американского финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующую информацию распространила газета Daily Express со ссылкой на опубликованные электронные письма по делу Эпштейна.
Уточняется, что речь идет об одном из примерно 23 тысяч документов по делу американского финансиста, обнародованных конгрессом США на прошлой неделе.
В нем лауреат Нобелевской премии по физике Мюррей Гелл-Ман указывал возможное на предоставление Эпштейном финансовых услуг «королеве Англии».
В переписке Эпштейна с экс-советником Трампа упоминалось имя Дугина
Также в документах отмечено, что сын Елизаветы II принц Эндрю приглашал Эпштейна на празднование дня рождения своей матери в Виндзорском замке в 2000 году.
Ранее сообщалось, что на президента США Дональда Трампа нашли компромат в обнародованной переписке Джеффри Эпштейна с его братом Марком. В ответ на это Трамп заявил, что «только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку».