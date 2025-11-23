В Нидерландах работу аэропорта Эйндховена приостановили из-за дронов в небе
Гражданские и военные авиарейсы в аэропорту Эйндховена в Нидерландах приостановили из-за обнаружения в его окрестностях группы беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны страны Рубен Брекелманс в социальной сети X.
Он подтвердил, что над территорией аэропорта заметили несколько дронов. Воздушное сообщение временно остановили в целях безопасности. На территорию аэродрома прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Брекелманс также добавил, что вооруженные силы Нидерландов привели систему противовоздушной обороны в состояние повышенной готовности.
