МВД предупредило о новой схеме: аферисты маскируются под родственников при оформлении кредитов
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, при которой убеждают жертв удалить все контакты из телефона и записать их номер под именем «мама», чтобы беспрепятственно контролировать процесс оформления банковских сделок и не вызывать подозрений у сотрудников финансовых учреждений.
Согласно материалам МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники действуют по отработанному сценарию: сначала убеждают жертву в необходимости удалить все контакты из телефона, включая номера близких родственников, а затем под предлогом безопасности или срочной помощи заставляют сохранить свой номер под именем «мама».
Это позволяет им оставаться на связи с жертвой даже во время визитов в банк — например, при оформлении кредита или крупного перевода. Когда сотрудник банка запрашивает подтверждение операции, мошенник «мама» звонит жертве и уточняет детали сделки, что создает видимость легитимности и усыпляет бдительность сотрудников.
Эксперты отмечают, что такая схема особенно опасна, так как обходит системы безопасности банков, ориентированные на блокировку подозрительных звонков со сторонних номеров. По данным МВД, мошенники часто используют психологическое давление: представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банка или даже родственниками в беде.
