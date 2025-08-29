МВД предупредило о новой схеме: аферисты маскируются под родственников при оформлении кредитов

29 августа 2025, 04:25

Мошенники заставляют жертв записывать их в телефон как «мама» для обмана банков

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, при которой убеждают жертв удалить все контакты из телефона и записать их номер под именем «мама», чтобы беспрепятственно контролировать процесс оформления банковских сделок и не вызывать подозрений у сотрудников финансовых учреждений.