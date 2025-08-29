В Красноярске нелегальная майнинг-ферма нарушила электроснабжение поликлиники
В Красноярске нелегальная майнинг-ферма на территории бывшего завода ЦБК нарушила электроснабжение местной поликлиники. Об этом сообщает прокуратура региона.
Как рассказали в ведомстве, некий бизнесмен получил доступ к подключению к электросетям двух помещений. Изначально он планировал установить скромную майнинг-ферму, но в итоге запустил масштабное производство по добыче криптовалюты.
Несмотря на то, что уже на тот момент оборудование потребляло большое количество энергии, предприниматель дополнительно разместил на федеральной землеэнергопотребляющие контейнеры. В январе этого года нагрузка привела к перебоям в энергоснабжении местной поликлиники. Сетевая организация ограничила подачу электричества на майнинг-ферму по требованию прокуратуры.
