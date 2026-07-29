В Подмосковье с начала года дистанционно закрыли более 211 тысяч больничных

29 июля 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 211 больничных листов закрыли жители Московской области на телемедицинских консультациях с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Записаться на онлайн-приём помогает чат-бот «Денис» в мессенджере МАХ. Воспользоваться этой опцией может любой житель области, прикреплённый к подмосковной поликлинике.





«Для того, чтобы дистанционно закрыть больничный лист, пациенту нужен только доступ к интернету. В ходе телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, оценивает его самочувствие, после чего закрывает листок нетрудоспособности», — пояснил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.