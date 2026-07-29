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В Подмосковье с начала года расчистили 11 прудов и озёр

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

11 водоёмов из запланированных на этот год 39 расчистили в Московской области по губернаторской программе «100 прудов и озёр». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.



К реализации программы приступили после завершения нерестового периода.

«Каждое очищенное озеро или пруд — это возвращённая красота природы, место, где жители смогут отдыхать всей семьей, ловить рыбу, гулять и создавать тёплые воспоминания. Всего с момента старта программы «100 прудов и озёр» очищено 196 водоёмов», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Он добавил, что работы на оставшихся в этом году 28 водоёмах ведутся по графику. Они включают очистку водной глади от избыточной растительности, сбор бытового мусора, удаление растущих по берегам опасных деревьев и окашивание камыша и рогоза.
Лев Каштанов

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