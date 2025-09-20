В Москве мошенник выманил у пенсионерки 27 млн рублей, притворившись её внуком
Телефонный мошенник похитил у пенсионерки из Москвы 27,7 миллиона рублей, представившись её внуком. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Злоумышленники в течение полугода обманывали 84-летнюю женщину. Сначала они убедили пенсионерку, что мошенники похитили её персональные данные и проводят по счетам незаконные операции. Затем один из аферистов с помощью телефонных угроз и психологического давления заставил гражданку внести его номер в телефонную книгу под именем внука.
Этот приём помог преступнику маскироваться: если у женщины спрашивали, с кем она разговаривает, та отвечала, что общается с родственником. Под предлогом помощи мнимый внук убедил москвичку снять все свои сбережения.
На эти деньги женщина купила дорогие часы и отдала незнакомому курьеру. Обман раскрылся, когда она долго не могла дозвониться «внуку».
