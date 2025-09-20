В Москве мошенник выманил у пенсионерки 27 млн рублей, притворившись её внуком

20 сентября 2025, 18:48

Москвичка лишилась 27 млн рублей из-за афериста, который притворился её внуком

Фото: Istock/JuYochi

Телефонный мошенник похитил у пенсионерки из Москвы 27,7 миллиона рублей, представившись её внуком. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.