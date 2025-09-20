В Москве ФСБ задержала организатора связи для телефонных аферистов с Украины

20 сентября 2025, 15:39

В Москве арестовали пособника телефонных мошенников с Украины

Фото: Istock/BrianAJackson

В Москве задержали сообщника телефонных аферистов. Группа с Украины похитила у россиян свыше десяти миллионов рублей. Об этом сообщает УФСБ России по региону.