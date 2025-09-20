В Москве ФСБ задержала организатора связи для телефонных аферистов с Украины
В Москве задержали сообщника телефонных аферистов. Группа с Украины похитила у россиян свыше десяти миллионов рублей. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
По информации ведомства, 32-летний россиянин участвовал в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный обеспечивал работу SIM-боксов. Эти устройства мошенники применяли для кражи денег и личной информации.
С помощью этого оборудования преступники обманывали людей и шантажировали их. Таким образом они похитили более десяти миллионов рублей. Обвиняемый систематически передавал полученные данные своим заказчикам. По информации УФСБ, кураторы могут иметь отношение к спецслужбам Украины.
Суд избрал для подозреваемого меру пресечения — содержание под стражей. Правоохранительные органы продолжают разыскивать других участников преступной группы.
