МВД предупредило о ключевых признаках мошенников на сайтах знакомств

Специалисты МВД России выявили характерные признаки мошеннических схем на сайтах знакомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.



Согласно данным ведомства, мошенники активно создают фальшивые профили с привлекательными фотографиями и подробными описаниями, однако их выдает несоответствие между заявленным местом жительства и географией поиска. Например, пользователь, указывающий проживание в Турции или Египте, но интересующийся исключительно жителями Иркутска или Хабаровска, с высокой вероятностью является аферистом.

Распространенная схема включает планирование встреч, которые неизменно срываются из-за чрезвычайных ситуаций: задержания на границе, внезапной болезни или кражи документов. Под этими предлогами злоумышленники просят перевести деньги для решения проблем — внесения залога, покупки билетов или оплаты медицинских услуг.

Киберполиция рекомендует пользователям при малейших подозрениях предлагать личную встречу в общественном месте. Мошенники, работающие исключительно в виртуальном пространстве, обычно игнорируют такие предложения или прекращают общение.

