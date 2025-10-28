В Тюмени женщина лишилась более 21 миллиона рублей после звонка мошенника
В Тюмени предпринимательница лишилась более 21 миллиона рублей после звонка мошенника, который представился сотрудником ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Злоумышленник убедил женщину, что её средства якобы могут быть использованы для спонсирования ВСУ и что необходимо срочно предотвратить незаконное снятие денег. По его указанию тюменка передала наличные курьеру, уверенная, что участвует в операции по защите своих счетов.
После этого связь с «сотрудником спецслужбы» прервалась, и женщина обратилась в полицию. Прокуратура региона взяла расследование уголовного дела о мошенничестве под контроль.
Всего за минувшую неделю 48 жителей Тюменской области стали жертвами телефонных и интернет-мошенников, потеряв свыше 28 миллионов рублей.
