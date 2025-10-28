В Тюмени женщина лишилась более 21 миллиона рублей после звонка мошенника

28 октября 2025, 16:28

Фото: iStock/Chalabala

В Тюмени предпринимательница лишилась более 21 миллиона рублей после звонка мошенника, который представился сотрудником ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.