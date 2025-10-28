Мошенники решили обмануть полицейского и поплатились

28 октября 2025, 20:34

Thaiger: в Таиланде задержали аферистов, хотевших обмануть полковника полиции

Фото: istockphoto/Rawf8

Полиция Таиланда изъяла оборудование, которое, по версии следствия, могло применяться в мошенническом колл‑центре. Об этом сообщает The Thaiger.