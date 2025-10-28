Мошенники решили обмануть полицейского и поплатились
Полиция Таиланда изъяла оборудование, которое, по версии следствия, могло применяться в мошенническом колл‑центре. Об этом сообщает The Thaiger.
Мошенники выбрали неудачную жертву. 20 октября полковник Пратхан Нантаокобкул получил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником мобильного оператора и обвинившего офицера в причастности к наркоторговле. Злоумышленник потребовал проверить ситуацию переводом денег. Когда правоохранитель спросил реквизиты, собеседник прервал разговор.
По номеру телефона следователи вышли на кондоминиум в провинции Нонтхабури. Выяснилось, что около месяца назад квартиру сняла 39‑летняя женщина из провинции Сакэу на границе с Камбоджей. 25 октября в квартире провели обыск и обнаружили сим‑бокс на 32 сим‑карты, модем, камеру видеонаблюдения и источник бесперебойного питания.
Фигурантке предъявили обвинения в незаконном использовании телекоммуникационного оборудования.
