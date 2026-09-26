В МВД рассказали, как подобрать надёжный пароль
МВД поделилось рекомендациями по созданию надёжных паролей. С ними ознакомилось РИА Новости.
Чтобы лучше защитить аккаунты от мошенников, стоит использовать сложные комбинации, так как их труднее подобрать. В ведомстве советуют делать пароли достаточно длинными, сочетать в них строчные и заглавные буквы, а также добавлять специальные символы — например, «@».
Один из способов придумать уникальный, но запоминающийся пароль — взять строчку из любимой песни или стихотворения и заменить в ней гласные буквы на спецсимволы. Такой подход помогает создать достаточно надёжную комбинацию, которую при этом проще удержать в памяти. Дополнительно повысить безопасность аккаунтов позволяет двухфакторная аутентификация.
При этом в МВД предостерегают от использования в паролях личных данных — таких как даты рождения, имена и фамилии: это существенно снижает уровень защиты. Вместе с тем не рекомендуется хранить пароли в заметках на телефоне.
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