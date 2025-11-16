16 ноября 2025, 07:18

SHOT: В Аргентине россиянка задержала преступника, сбив его с мотоцикла

Фото: iStock/Fedorovekb

Россиянка скинула преступника с мотоцикла и задержала его до приезда полиции в Аргентине. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.