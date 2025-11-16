Достижения.рф

Россиянка скинула преступника с мотоцикла и задержала его до приезда полиции в Аргентине

Фото: iStock/Fedorovekb

Россиянка скинула преступника с мотоцикла и задержала его до приезда полиции в Аргентине. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



33-летняя российская туристка ехала на велосипеде по району Палермо в Буэнос-Айресе. Внезапно сзади к ней подъехали двое воров на мотоцикле и попытались выхватить телефон. Женщина не растерялась: она схватила одного из преступников за ногу и начала наносить ему удары.

26-летний похититель телефонов упал с мотоцикла, и блондинка продолжала удерживать его до прибытия полиции. Водитель мотоцикла, испугавшись, уехал с места преступления. Однако позже его и других участников группы удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения.

Екатерина Коршунова

